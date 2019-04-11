11 апреля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками Федеральной таможенной службы изъяли в одном из столичных офисов 169 драгоценных камней, незаконно ввезенных на территорию России, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.



Были изъяты бриллианты, сапфиры, изумруды, рубины, топазы и аметисты на общую сумму в 15 миллионов рублей. При этом арендатор офиса не смог предоставить документы, которые бы подтверждали законность ввоза драгоценных камней на территорию Европейского экономического союза, а также законность их приобретения и хранения.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот природных драгоценных камней».