11 октября. Mossovetinforu – Уголовное дело в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина выделено в отдельное производство, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.
Уголовное дело в отношении футболистов возбуждено по статье «Хулиганство». Мамаеву и Кокорину грозит до 7 лет тюремного заключения.
В четверг, 11 октября следствие намерено провести очные ставки и другие следственные действия, 12 октября следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании Кокорину и Мамаеву меры пресечения.
В понедельник 8 октября Кокорин, Мамаев и трое их спутников возле гостиницы «Пекин» повредили автомобиль ведущей первого канала Ольги Ушаковой и избили ее водителя. Водитель получил перелом носа и сотрясение мозга и был госпитализирован. Через час, в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице футболисты и их спутники устроили еще одну драку в которой избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В среду 10 октября Кокорин и Мамаев явились в полицию для дачи показаний и после допросов были задержаны в качестве подозреваемых.
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