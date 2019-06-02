В павильоне «Рыболовство» на ВДНХ произошел пожар

2 июня. Mossovetinfo.ru – Пожар произошел в павильоне «Рыболовство» на ВДНХ. Как сообщили в МЧС, возгорание произошло на цокольном этаже здания.



Павильон, который является объектом культурного наследия федерального значения, в настоящее время находится на реконструкции. Огонь на данный момент не потушен. Сведений о пострадавших не поступало.