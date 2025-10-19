В полиции Коммунарки около 40 человек проверяются на причастность к массовой драке в ЖК «Прокшино»

26 сентября — Mossovetinfo.ru — В связи с групповым нарушением общественного порядка в ЖК «Прокшино» (Коммунарка, новая Москва – ред.) на место незамедлительно были направлены наряды полиции и «в отдел внутренних дел доставлены около 40 человек. Они проверяются на причастность к преступлению», сообщил накануне официальный информационный канал МВД России.



Также Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту массовой драки в ЖК «Прокшино» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.



«В социальных медиа сообщается, что в районе ЖК «Прокшино» группа приезжих строителей устроила драку. В результате инцидента есть пострадавшие», - отмечается в сообщении СК.



Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.



Также в СМИ сообщается, что в результате массовой драки несколько припаркованных в ЖК автомобилей повреждены.



Также в связи с произошедшим групповым нарушением общественного порядка в ЖК «Прокшино» МВД России заявило, что каждый иностранный гражданин, причастный к этим противоправным действиям, будет привлечен к ответственности в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.



В заявлении МВД России отмечается, что иностранных граждан, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, выдворят за пределы нашей страны с последующим неразрешением въезда в установленном законом порядке. Реализация данной меры находится на контроле у руководства МВД России.



В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ.



Проверка продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины противоправного деяния.