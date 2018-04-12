Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Происшествия     12.04.2018 15:15

В Пресненском районе Москвы с фальшивым паспортом при оформлении кредита задержан мужчина

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Пресня  кредит  мошенничество  задержание 


12 апреля. Mossovetinfo.ru - - Оперативники ОМВД России по Пресненскому району по заявлению службы безопасности одного из банков задержали 55-летнего мужчину по подозрению в покушении на мошенничество в сфере кредитования. Об этом сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.

«При проверке представленных документов у сотрудников службы безопасности банка возникли сомнения в их подлинности, и они обратились в полицию», - отмечается в сообщении.

По информации полиции, клиент написал заявление на получение кредита в размере 700 тысяч рублей и предъявил в банк поддельный паспорт, а также справку о доходах от несуществующей организации.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Пресня  кредит  мошенничество  задержание 

Возврат к списку

Лента новостей

16:48 Происшествия В Волоколамске проводятся обыски у активистов, протестующих против мусорного полигона

16:37 Город (Москва и область) На Большоц кольцевой линии метро откроют 22 ТПУ

15:50 В мире Дуров запретил своим адвокатам участвовать в процессе по делу Telegram‍

15:31 Происшествия Сбившая насмерть в Москве на пешеходном переходе человека москвичка осуждена на 2 года условно

15:15 Происшествия В Пресненском районе Москвы с фальшивым паспортом при оформлении кредита задержан мужчина

Актуальные материалы

16:37 Город (Москва и область) На Большоц кольцевой линии метро откроют 22 ТПУ

12:33 Власть Закон о блокировке сайтов с порочащей информацией принят Госдумой

21:00 В России За прием мусора из Москвы Ярославской области предложили 500 млн рублей

16:58 Общество Москвичи выберут лучших медицинских работников

10:18 Город (Москва и область) В рамках программы реновации в Москве в первой половине 2018 года заселят 24 дома

16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства

21:37 Общество График модульных каникул в московских школах могут пересмотреть

19:25 Общество В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru