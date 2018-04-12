В Пресненском районе Москвы с фальшивым паспортом при оформлении кредита задержан мужчина



12 апреля. Mossovetinfo.ru - - Оперативники ОМВД России по Пресненскому району по заявлению службы безопасности одного из банков задержали 55-летнего мужчину по подозрению в покушении на мошенничество в сфере кредитования. Об этом сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.



«При проверке представленных документов у сотрудников службы безопасности банка возникли сомнения в их подлинности, и они обратились в полицию», - отмечается в сообщении.



По информации полиции, клиент написал заявление на получение кредита в размере 700 тысяч рублей и предъявил в банк поддельный паспорт, а также справку о доходах от несуществующей организации.