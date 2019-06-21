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Происшествия     21.06.2019 15:20

В работе полицейских по делу Голунова найдены нарушения

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Теги:  МВД  полиция  нарушения  Иван Голунов 

21 июня. Mossovetinfo.ru – В работе сотрудников полиции, занимавшихся уголовным делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова, выявлены нарушения, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.

Какие конкретно нарушения были совершены не уточняется, однако в пресс-службе заявили, что они были допущены при ведении оперативно-розыскной деятельности. Материалы по выявленным нарушениям будут переданы в прокуратуру для принятия решения о передаче их в Следственный комитет.

Голунов был задержан полицией в Москве 6 июня. При личном досмотре и при обыске его квартиры были обнаружены наркотики. Голунову было предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, а также о том, что при задержании он был избит полицейскими.

11 июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено, в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Полицейские принимавшие участие в его задержании временно отстранены от выполнения служебных обязанностей, в их отношении было проведена совместная проверка УСБ МВД и прокуратуры.


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Теги: 
МВД  полиция  нарушения  Иван Голунов 

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