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Происшествия     26.06.2019 11:23

В результате аварии на МКАД один человек погиб, еще один пострадал

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Теги:  авария  МКАД  гибель  ДТП 

26 июня. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб и еще один пострадал в результате аварии с участием трех автомобилей на МКАД, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

Авария произошла на 29-м километре МКАД. «Газель» столкнулась с уборочной техникой на базе автомобиля «КАМАЗ» и в результате столкновения зацепила легковой автомобиль. О состоянии пострадавшего не сообщается.

В районе аварии движение ограничено двумя полосами, на месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ГИБДД, движение затруднено.


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Теги: 
авария  МКАД  гибель  ДТП 

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