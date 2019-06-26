26 июня. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб и еще один пострадал в результате аварии с участием трех автомобилей на МКАД, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.
Авария произошла на 29-м километре МКАД. «Газель» столкнулась с уборочной техникой на базе автомобиля «КАМАЗ» и в результате столкновения зацепила легковой автомобиль. О состоянии пострадавшего не сообщается.
В районе аварии движение ограничено двумя полосами, на месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ГИБДД, движение затруднено.
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