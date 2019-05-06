5 мая. Mossovetinfo.ru – В результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
На борту самолета, который совершил 5 мая аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, находилось 78 человек.
В следственном комитете отметили, что службы аэропорты Шереметьево сработали во время ЧП оперативно, вся необходимая помощь была оказана незамедлительно. Пять пострадавших были госпитализированы.
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» следовал по маршруту Москва – Мурманск. Через 28 минут после вылета лайнер вернулся в аэропорт Шереметьево, но при аварийной посадке загорелся.
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