5 мая. Mossovetinfo.ru – В результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.



На борту самолета, который совершил 5 мая аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, находилось 78 человек.



В следственном комитете отметили, что службы аэропорты Шереметьево сработали во время ЧП оперативно, вся необходимая помощь была оказана незамедлительно. Пять пострадавших были госпитализированы.



Самолет авиакомпании «Аэрофлот» следовал по маршруту Москва – Мурманск. Через 28 минут после вылета лайнер вернулся в аэропорт Шереметьево, но при аварийной посадке загорелся.