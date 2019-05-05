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Происшествия     05.05.2019 21:43

В результате ЧП с самолетом в Шереметьево погибли 13 человек - СК РФ

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Теги:  самолеты 

5 мая. Mossovetinfo.ru – В результате аварийной посадки самолета и последующего возгорания в аэропорту Шереметьево погибли 13 человек, среди них – двое детей. Об этом сообщает в официальном заявлении следственный комитет.

Рейс SU -1492 вылетел из Москвы в Мурманск в плановом режиме 5 мая в 18:02 по московскому времени. На борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. В 18:30 самолет совершил «жесткую» посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание.

МЧС РФ открыло «горячую линию» для родственников пассажиров рейса SU 1492 - 8-800-775-17-17.


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Теги: 
самолеты 

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