5 мая. Mossovetinfo.ru – В результате аварийной посадки самолета и последующего возгорания в аэропорту Шереметьево погибли 13 человек, среди них – двое детей. Об этом сообщает в официальном заявлении следственный комитет.



Рейс SU -1492 вылетел из Москвы в Мурманск в плановом режиме 5 мая в 18:02 по московскому времени. На борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. В 18:30 самолет совершил «жесткую» посадку на взлетно-посадочную полосу, после чего произошло возгорание.



МЧС РФ открыло «горячую линию» для родственников пассажиров рейса SU 1492 - 8-800-775-17-17.