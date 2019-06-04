4 июня. Mossovetinfo.ru – Съезд с внутренней стороны МКАД на Ленинский проспект в сторону центра перекрыт в результате ДТП, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
В результате аварии на съезде перевернулся автомобиль, пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.
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