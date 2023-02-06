В результате землетрясения в Турции 284 человека погибли, пострадали 2323

6 февраля, Mossovetinfo.ru - Жертвами землетрясения магнитудой 7,4 происшедшего в 04.17 с эпицентром в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш на юге Турции стали 284 человека, пострадали 2323, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.



"В результате землетрясения погибли 284 гражданина, пострадали 2 тысячи 323", - сказал на брифинге Октай.



Турецкие информагентства сообщают, что землетрясение привело к разрушениям в ряде городов. Толчки ощущались в близлежащих провинциях, главным образом, в Хатае, Османийе, Адыямане, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Малатье и Адане. В Турции объявлен самый высокий уровень угрозы. Власти обратились за международной помощью.



Разрушительное землетрясение в Турции ощутили и в соседних странах , в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке. По последним данным, в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка, погибло не менее ста человек, поиск сотен продолжаются.