9 июля. Mossovetinfo.ru – В Рузском городском округе Московской области в четверг вечером из-за сильных дождей прорвало дамбу, ряд жилых домов подтоплен, разрушены дороги.



Дамбу прорвало в результате засора водо-проходной трубы. Вода пошла через жилой сектор в реку Руза. В результате два жилых дома и хозяйственная постройка были смыты, 29 домов подтоплены.



В городском округе было объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны подтопления было эвакуировано 52 человека, в том числе 7 детей.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщил, что он дал команду в кратчайшие сроки восстановить дамбу и размытые дороги. Всем эвакуированным гражданам, а также тем, чьи дома пострадали, будет оказана максимальная помощь.