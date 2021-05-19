 
Актуальные темы:
Происшествия     19.05.2021 10:46

В Сбербанке рассказали о рекордном хищении денег у россиян

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  банки  мошенники  хищение 

19 мая. Mossovetinfo.ru — В 2020 году мошенники похитили с банковских счетов у россиянки 400 миллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского.

По словам Велигодского, жертвой стала 54-летняя женщина. Она не являлась клиенткой Сбербанка. Мошенники использовали схему, когда жертва сама снимает со счета деньги и переводит их мошенникам.

Вначале злоумышленники позвонили женщине под видом сотрудников службы безопасности банка, клиентом которого она являлась, и сообщили, что на ее счет идет атака, надо «спасать деньги». Женщина сообщила им, что у нее на счету 14 миллионов рублей, после чего ей предложили перевести эти деньги на другой счет.

После этого женщина сообщила мошенникам, что на счету в другом банке у нее лежит 380 миллионов рублей. Мошенники заявили в ответ, что ей перезвонит «сотрудник ФСБ», так как сумма очень серьезная. После этого жертве позвонили якобы из ФСБ, и в течение месяца женщина снимала деньги и переводила их мошенникам.

Ранее сообщалось, что в апреле в России в четыре раза выросло число мошеннических звонков банковским клиентам от лица якобы представителей силовых органов.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
банки  мошенники  хищение 

Возврат к списку

Лента новостей

11:59 Город (Москва и область) В Москве начался ремонт пяти мостов

11:12 Власть Госдума денонсировала Договор по открытому небу

10:59 Власть Оформить регистрацию по месту жительства с июля 2022 года можно будет онлайн

10:46 Происшествия В Сбербанке рассказали о рекордном хищении денег у россиян

09:57 В России Водителям напомнили о грозящих летом штрафах до 500 тысяч рублей

Актуальные материалы

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне

11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года

13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru