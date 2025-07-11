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Происшествия     05.08.2025 12:05

В центре Москвы 300 человек задержаны спецназом Росгвардии за нарушение миграционного законодательства

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Теги:  Москва  центр  хостел  мигранты  Росгвардия  спецназ  задержание 

5 августа — Mossovetinfo.ru — Около 300 мигрантов-нелегалов задержано в Москве в ходе профилактической операции с участием спецназа Росгвардии, сообщается в Официальном телеграм-канале Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

«При силовой поддержке столичного ОМОН «Авангард» сотрудники военного следственного управления СК России проверили иностранных граждан в одном из хостелов в центре города. В результате рейда три сотни человек доставлены в отдел полиции по подозрению в нарушении миграционного законодательства», - отмечается в сообщении.

Вместе с сообщением опубликовано Видео Главного управления Росгвардии по городу Москве, ИА МОССОВЕТ публикует снимок с данного видео


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Теги: 
Москва  центр  хостел  мигранты  Росгвардия  спецназ  задержание 

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