В центре Москвы 300 человек задержаны спецназом Росгвардии за нарушение миграционного законодательства

5 августа — Mossovetinfo.ru — Около 300 мигрантов-нелегалов задержано в Москве в ходе профилактической операции с участием спецназа Росгвардии, сообщается в Официальном телеграм-канале Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.



«При силовой поддержке столичного ОМОН «Авангард» сотрудники военного следственного управления СК России проверили иностранных граждан в одном из хостелов в центре города. В результате рейда три сотни человек доставлены в отдел полиции по подозрению в нарушении миграционного законодательства», - отмечается в сообщении.



Вместе с сообщением опубликовано Видео Главного управления Росгвардии по городу Москве, ИА МОССОВЕТ публикует снимок с данного видео