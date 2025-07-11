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Происшествия
05.08.2025, 12:05
В центре Москвы 300 человек задержаны спецназом Росгвардии за нарушение миграционного законодательства
5 августа — Mossovetinfo.ru — Около 300 мигрантов-нелегалов задержано в Москве в ходе профилактической операции с уча...
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Происшествия
23.07.2025, 07:50
Есть погибший, 10 человек пострадали на пожаре в жилом доме в Москве на Мытной улице
23 июля — Mossovetinfo.ru — Столичный СК проводит доследственную проверку по факту пожара в жилом доме на юге Москвы ...
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Происшествия
11.07.2025, 19:38
Приговор бывшим сотрудникам военного представительства Минобороны России, причастным к хищению продукции военного назначения вступил в силу - УФСБ
11 июля — Mossovetinfo.ru — 10 июля 2025 года вступил в законную силу приговор в отношении бывших сотрудников военного п...