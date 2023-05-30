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Происшествия     31.05.2023 12:28

В центре Москвы полицейская машина столкнулась с такси и вылетела на тротуар

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Теги:  ДТП  полиция  Москва  такси 

31 мая — Mossovetinfo.ru — В центре Москвы, на улице На улице Покровка около полудня полицейская машина столкнулась с такси и вылетела на тротуар, несколько человек осматривают медики, сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.

ДТП произошло в районе дома 35/17, строение 1 на улице Покровка в зоне наземного пешеходного перехода. В результате столкновения автомобиль полиции выехал на тротуар к стене дома.


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Теги: 
ДТП  полиция  Москва  такси 

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