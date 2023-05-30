В центре Москвы полицейская машина столкнулась с такси и вылетела на тротуар

31 мая — Mossovetinfo.ru — В центре Москвы, на улице На улице Покровка около полудня полицейская машина столкнулась с такси и вылетела на тротуар, несколько человек осматривают медики, сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.



ДТП произошло в районе дома 35/17, строение 1 на улице Покровка в зоне наземного пешеходного перехода. В результате столкновения автомобиль полиции выехал на тротуар к стене дома.