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Происшествия
31.05.2023, 12:28
В центре Москвы полицейская машина столкнулась с такси и вылетела на тротуар
31 мая — Mossovetinfo.ru — В центре Москвы, на улице На улице Покровка около полудня полицейская машина столкнулась с...
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Происшествия
30.05.2023, 12:00
Прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование обстоятельств происшествий утром в жилых домах и на территории региона
30 мая — Mossovetinfo.ru — Прокуратуры Москвы и Московской области по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова ...
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Происшествия
30.05.2023, 07:38
На данный момент в результате атак БПЛА в Москве никто серьезно не пострадал — Собянин
30 мая — Mossovetinfo.ru — 30 мая рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях в Москве произошли незнач...