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Происшествия     22.05.2019 08:40

В центре Москвы произошел провал грунта

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Теги:  провал грунта  происшествия 

22 мая. Mossovetinfo.ru – Грунт провалился на проезжей части улицы Мытная в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Сообщается, что грунт просел на площади около 4 квадратных метров, глубина провала составила около 0,5 метра.

По предварительной информации ни люди, ни автомобили в провал не попали, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.


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Теги: 
провал грунта  происшествия 

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