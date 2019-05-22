22 мая. Mossovetinfo.ru – Грунт провалился на проезжей части улицы Мытная в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.



Сообщается, что грунт просел на площади около 4 квадратных метров, глубина провала составила около 0,5 метра.



По предварительной информации ни люди, ни автомобили в провал не попали, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.