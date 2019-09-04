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Происшествия     04.09.2019 10:32

В центре Москвы разбили стекло в киностудии Никиты Михалкова

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Теги:  хулиганство  Никита Михалков 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – В ночь на 3 сентября в студии Никиты Михалкова «Тритэ» разбили стекло, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился охранник студии, расположенной в Малом Козихинском переулке. Он сообщил, что неизвестный из хулиганских побуждений разбил стулом витринное стекло и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», ведется розыск преступника.


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Теги: 
хулиганство  Никита Михалков 

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