4 сентября. Mossovetinfo.ru – В ночь на 3 сентября в студии Никиты Михалкова «Тритэ» разбили стекло, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



В полицию обратился охранник студии, расположенной в Малом Козихинском переулке. Он сообщил, что неизвестный из хулиганских побуждений разбил стулом витринное стекло и скрылся.



Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», ведется розыск преступника.