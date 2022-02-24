В центре Москвы задержаны 600 человек на несогласованных публичных мероприятиях

24 февраля. Mossovetinfo.ru – 24 февраля в центре Москвы в районе проведения несогласованного публичного мероприятия за различные нарушения общественного порядка задержаны 600 участников мероприятия, - сообщила полиция Москвы в официальной информации.



В отношении задержанных решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством, отмечается в в официальной информации.