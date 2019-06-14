14 июня. Mossovetinfo.ru — На крыше реконструируемого исторического здания в центре Москвы произошел пожар, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.



Сообщается, что открытое горение происходит на крыше здания на улице Пречистенка. Пожарные прибыли на место и приступили к ликвидации возгорания.



Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства возникновения пожара выясняются.