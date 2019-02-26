Другие материалы
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Происшествия
26.02.2019, 10:11
Один человек погиб в результате пожара в центре Москвы
26 февраля. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в Переведенском переулке, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС. Пожар произошел ночью в...
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Происшествия
26.02.2019, 09:06
Сбой произошел утром 26 февраля на фиолетовой ветке метро
26 февраля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром 26 февраля на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter....
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Происшествия
26.02.2019, 08:42
В ЦОДД рассказали подробности ДТП, в результате которого автобус врезался в мачту освещения
26 февраля. Mossovetinfo.ru – В Центре организации дорожного движения рассказали подробности аварии, в результате которой рейсовый автобус врезался в мачту освещения. Авария произошла вечером...