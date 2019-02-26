26 февраля. Mossovetinfo.ru – В Центре организации дорожного движения рассказали подробности аварии, в результате которой рейсовый автобус врезался в мачту освещения.



Авария произошла вечером в понедельник, 25 февраля на проспекте Андропова. Водитель автомобиля «Месредес» столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту №901, после чего автобус врезался в мачту городского освещения. В результате аварии три человека пострадали, им была оказана медицинская помощь.



Сообщается, что виновник аварии стал водитель «Месредеса», совершивший резкий маневр. Также сообщается, что этот водитель неоднократно замечен в нарушениях ПДД – с августа 2018 года ему было выписано уже 86 штрафов за различные нарушения.