Другие материалы
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Происшествия
07.08.2023, 16:51
В Волоколамском тоннеле загорелся автомобиль
7 августа — Mossovetinfo.ru — В Волоколамском тоннеле загорелся автомобиль, Дептранс просит водителей выбирать пут...
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Происшествия
04.08.2023, 08:59
ВСУ Украины безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск - Минобороны
4 августа — Mossovetinfo.ru — "Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осущ...
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Происшествия
02.08.2023, 12:42
В деловом центра «Москва-Сити» полиция ликвидировала кол-центр мошенников
2 августа — Mossovetinfo.ru — Задержаны подозреваемые в серии мошенничеств под предлогом покупки криптовалюты, " в к...