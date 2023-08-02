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Происшествия     07.08.2023 16:51

В Волоколамском тоннеле загорелся автомобиль

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Теги:  Волоколамский тоннель  загорелся автомобиль  пути объезда 

7 августа — Mossovetinfo.ru — В Волоколамском тоннеле загорелся автомобиль, Дептранс просит водителей выбирать пути объезда

"В Волоколамском тоннеле загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - сообщил Дептранс в своем оперативном канале в telegram в 16:40 мск.

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Карта места

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Теги: 
Волоколамский тоннель  загорелся автомобиль  пути объезда 

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