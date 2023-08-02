В Волоколамском тоннеле загорелся автомобиль

7 августа — Mossovetinfo.ru — В Волоколамском тоннеле загорелся автомобиль, Дептранс просит водителей выбирать пути объезда



"В Волоколамском тоннеле загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - сообщил Дептранс в своем оперативном канале в telegram в 16:40 мск.