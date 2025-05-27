В Запорожской области более 600 тыс. абонентов остаются без электричества после атаки ВСУ

3 июня — Mossovetinfo.ru — 457 населенных пунктов Запорожской области, более 600 тыс. абонентов, остаются без электроснабжения после массированной атаки ударных БПЛА Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.



«Провел оперативное совещание по ситуации с электроснабжением в Запорожской области. В результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без электроснабжения временно остаются 457 населенных пунктов области, отключение затронуло более 600 000 абонентов», - написал губернатор.



Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки ударных БПЛА на регион. В пресс-службе губернатора Херсонской области сообщили, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения.



С начала СВО власти Запорожской области неоднократно сообщали о повреждении энергообъектов и проблемах с электричеством