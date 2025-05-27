Другие материалы
-
Происшествия
03.06.2025, 09:22
В Запорожской области более 600 тыс. абонентов остаются без электричества после атаки ВСУ
3 июня — Mossovetinfo.ru — 457 населенных пунктов Запорожской области, более 600 тыс. абонентов, остаются без электросн...
-
Происшествия
01.06.2025, 08:47
Мосты ночью рухнули в Курской и Брянской областях, госпитализированы десятки человек
1 июня — Mossovetinfo.ru — Мосты ночью рухнули в Курской и Брянской областях, госпитализированы десятки человек. В К...
-
Происшествия
27.05.2025, 08:55
Число пострадавших в Ливерпуле увеличилось до 47 человек - Sky News
27 мая — Mossovetinfo.ru — При наезде автомобиля на футбольных болельщиков в Ливерпуле пострадали 47 человек. Об этом ...