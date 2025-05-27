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Происшествия     03.06.2025 09:22

В Запорожской области более 600 тыс. абонентов остаются без электричества после атаки ВСУ

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Теги:  Запорожская область  БПЛА  беспилотники  атака  СВО  ВСУ  губернатор  электричество  отключение 

3 июня — Mossovetinfo.ru — 457 населенных пунктов Запорожской области, более 600 тыс. абонентов, остаются без электроснабжения после массированной атаки ударных БПЛА Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Провел оперативное совещание по ситуации с электроснабжением в Запорожской области. В результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без электроснабжения временно остаются 457 населенных пунктов области, отключение затронуло более 600 000 абонентов», - написал губернатор.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что несколько беспилотников сбиты при отражении массированной атаки ударных БПЛА на регион. В пресс-службе губернатора Херсонской области сообщили, что более 100 тысяч жителей 150 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества из-за аварийного отключения электроснабжения.

С начала СВО власти Запорожской области неоднократно сообщали о повреждении энергообъектов и проблемах с электричеством

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Теги: 
Запорожская область  БПЛА  беспилотники  атака  СВО  ВСУ  губернатор  электричество  отключение 

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