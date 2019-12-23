23 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве появился новый вид мошенничества, который совершается от имени сотрудников Роспотребнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.



Сообщается, что физическим и юридическим лицам стали поступать почтовые отправления, в которых от имени руководителя территориального органа Роспотребнадзора сообщается о наложении административного взыскания и необходимости уплатить штраф. При этом реквизиты, по которым якобы необходимо произвести оплату, содержат недостоверные сведения.



Департамент призывает граждан, получивших подобные уведомления, вспомнить, не проводились ли в их отношении проверки Роспотребнадзора, не приглашали ли их на рассмотрение административного дела и составление протокола. Если подобного не происходило, а уведомление пришло, то, скорее всего имеет место мошенничество.



Информацию о таких постановлениях необходимо направить в управление Роспотребнадзора по Москве, через официальный сайт ведомства. Также следует обратиться в правоохранительные органы, чтобы выявить виновных и привлечь их к ответственности.