23 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве появился новый вид мошенничества, который совершается от имени сотрудников Роспотребнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Сообщается, что физическим и юридическим лицам стали поступать почтовые отправления, в которых от имени руководителя территориального органа Роспотребнадзора сообщается о наложении административного взыскания и необходимости уплатить штраф. При этом реквизиты, по которым якобы необходимо произвести оплату, содержат недостоверные сведения.
Департамент призывает граждан, получивших подобные уведомления, вспомнить, не проводились ли в их отношении проверки Роспотребнадзора, не приглашали ли их на рассмотрение административного дела и составление протокола. Если подобного не происходило, а уведомление пришло, то, скорее всего имеет место мошенничество.
Информацию о таких постановлениях необходимо направить в управление Роспотребнадзора по Москве, через официальный сайт ведомства. Также следует обратиться в правоохранительные органы, чтобы выявить виновных и привлечь их к ответственности.
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