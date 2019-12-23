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Происшествия     23.12.2019 17:27

Власти Москвы предупредили о появлении нового вида мошенничества

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Теги:  мошенничество  предупреждение  Роспотребнадзор 

23 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве появился новый вид мошенничества, который совершается от имени сотрудников Роспотребнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Сообщается, что физическим и юридическим лицам стали поступать почтовые отправления, в которых от имени руководителя территориального органа Роспотребнадзора сообщается о наложении административного взыскания и необходимости уплатить штраф. При этом реквизиты, по которым якобы необходимо произвести оплату, содержат недостоверные сведения.

Департамент призывает граждан, получивших подобные уведомления, вспомнить, не проводились ли в их отношении проверки Роспотребнадзора, не приглашали ли их на рассмотрение административного дела и составление протокола. Если подобного не происходило, а уведомление пришло, то, скорее всего имеет место мошенничество.

Информацию о таких постановлениях необходимо направить в управление Роспотребнадзора по Москве, через официальный сайт ведомства. Также следует обратиться в правоохранительные органы, чтобы выявить виновных и привлечь их к ответственности.


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Теги: 
мошенничество  предупреждение  Роспотребнадзор 

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