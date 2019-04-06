Водитель автомобиля «Ниссан Тиида» въехал в гипермаркет в районе 47-км МКАД

6 апреля. Mossovetinfo.ru - Задержан 31-летний приезжий по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия на территории одного из столичных гипермаркетов в районе 47-км МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ТиНАО.



«В результате действий злоумышленника никто из посетителей и работников гипермаркета не пострадал, так как он вовремя был остановлен сотрудниками вневедомственной охраны», - отмечается в сообщении.



Также сообщается, что «мужчина находился в состоянии опьянения».



Напомним, что водитель, который сбил в начале апреля сотрудника ДПС на Третьем транспортном кольце в Москве во время оформления ДТП, находился за рулем в состоянии опьянения, следует из материалов, поступивших в Пресненский суд Москвы.