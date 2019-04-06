14:51 Происшествия Водитель автомобиля «Ниссан Тиида» въехал в гипермаркет в районе 47-км МКАД
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12:27 Город (Москва и область) Участки метро в Москве закроют еще семь раз до конца 2019 года
09:51 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в районе закрытого участка фиолетовой ветки метро
12:27 Город (Москва и область) Участки метро в Москве закроют еще семь раз до конца 2019 года
09:51 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в районе закрытого участка фиолетовой ветки метро
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15:51 Город (Москва и область) Схема движения изменится с 6 по 11 апреля в районе закрытых станций фиолетовой ветки метро