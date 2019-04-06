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Происшествия     06.04.2019 14:51

Водитель автомобиля «Ниссан Тиида» въехал в гипермаркет в районе 47-км МКАД

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Теги:  ДТП  водитель  опьянение  ТиНАО 

6 апреля. Mossovetinfo.ru - Задержан 31-летний приезжий по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия на территории одного из столичных гипермаркетов в районе 47-км МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ТиНАО.

«В результате действий злоумышленника никто из посетителей и работников гипермаркета не пострадал, так как он вовремя был остановлен сотрудниками вневедомственной охраны», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что «мужчина находился в состоянии опьянения».

Напомним, что водитель, который сбил в начале апреля сотрудника ДПС на Третьем транспортном кольце в Москве во время оформления ДТП, находился за рулем в состоянии опьянения, следует из материалов, поступивших в Пресненский суд Москвы.

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Карта места

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Теги: 
ДТП  водитель  опьянение  ТиНАО 

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