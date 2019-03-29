29 марта. Mossovetinfo.ru – Водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший смертельное ДТП на Можайском шоссе и скрывшийся с места аварии, сдался полиции, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Накануне Кадыров выступил с обращением к Джамбекову, в котором жестко потребовал от него «не позорить свой род» и явиться в полицию. Кроме того, Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших.
По словам Кадырова, о том, что Джамбеков сдался ему сообщили в руководстве МВД Чеченской республики. Джамбеков объяснил, что во время аварии получил травму и находился в шоковом состоянии, поэтому скрылся с места происшествия. Мужчина признал свою вину в аварии, но заявил, что это произошло неумышленно.
Смертельное ДТП произошло на Можайском шоссе 24 марта. Mercedes Gelandewagen выскочил на встречную полосу и врезался в автомобиль «Нива», в котором ехала семья из трех человек. В результате мать и ребенок, ехавшие в машине, погибли, отец, находившийся за рулем, попал в больницу. Управлявший иномаркой Джамбеков в ходе оформления ДТП скрылся с места аварии. Позднее он покинул Москву. Ранее он был судим за разбойное нападение.
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