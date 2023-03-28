Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга

2 апреля, Mossovetinfo.ru - Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, число пострадавших при взрыве в кафе выросло до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в экстренных службах.



В результате взрыва произошло обрушение фасадного остекления кафе на площади 15 кв. метров.



Предполагаемая мощность взрывного устройства составила более 200 грамов тротила, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.