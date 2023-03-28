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Происшествия
02.04.2023, 19:49
ТАСС: СВУ, сработавшее в Петербурге, было спрятано в статуэтку, которую подарили погибшему военкору Владлену Татарскому
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Происшествия
02.04.2023, 19:11
Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга
2 апреля, Mossovetinfo.ru - Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе "Стрит-бар" на Университетской ...
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Происшествия
28.03.2023, 15:59
Возбуждено уголовное дело о применении насилия к контролеру городских парковок
28 марта, Mossovetinfo.ru - Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 ...