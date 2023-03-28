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Происшествия     02.04.2023 19:11

Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга

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Теги:  Санкт-Петербург  стрит-бар  взрыв  военкор. Татарский  погиб  пострадавшие 

2 апреля, Mossovetinfo.ru - Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, число пострадавших при взрыве в кафе выросло до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в экстренных службах.

В результате взрыва произошло обрушение фасадного остекления кафе на площади 15 кв. метров.

Предполагаемая мощность взрывного устройства составила более 200 грамов тротила, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Теги: 
Санкт-Петербург  стрит-бар  взрыв  военкор. Татарский  погиб  пострадавшие 

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