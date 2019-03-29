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Происшествия     29.03.2019 09:32

Военнослужащий сбежал с оружием из части в Тверской области

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Теги:  военнослужащие  побег  оружие 

29 марта. Mossovetinfo.ru – Военнослужащий сбежал с оружием из бригады Военно-космических сил России, расположенной в городе Ржев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что военнослужащий 1991 года рождения проходил службу по контракту в звании сержанта. Побег произошел около 4 часов утра, с собой сержант унес автомат Калашникова, каску, бронежилет, штык-нож и более 100 патронов.

Личный состав части поднят по тревоге и отправлен на поиски беглеца. Военным помогают полицейские. Ориентировки на сбежавшего военного отправлены в органы МВД и военные комендатуры Тверской и Московской областей, а также Москвы.


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Теги: 
военнослужащие  побег  оружие 

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