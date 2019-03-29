29 марта. Mossovetinfo.ru – Военнослужащий сбежал с оружием из бригады Военно-космических сил России, расположенной в городе Ржев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Сообщается, что военнослужащий 1991 года рождения проходил службу по контракту в звании сержанта. Побег произошел около 4 часов утра, с собой сержант унес автомат Калашникова, каску, бронежилет, штык-нож и более 100 патронов.



Личный состав части поднят по тревоге и отправлен на поиски беглеца. Военным помогают полицейские. Ориентировки на сбежавшего военного отправлены в органы МВД и военные комендатуры Тверской и Московской областей, а также Москвы.