29 марта. Mossovetinfo.ru – Военнослужащий сбежал с оружием из бригады Военно-космических сил России, расположенной в городе Ржев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что военнослужащий 1991 года рождения проходил службу по контракту в звании сержанта. Побег произошел около 4 часов утра, с собой сержант унес автомат Калашникова, каску, бронежилет, штык-нож и более 100 патронов.
Личный состав части поднят по тревоге и отправлен на поиски беглеца. Военным помогают полицейские. Ориентировки на сбежавшего военного отправлены в органы МВД и военные комендатуры Тверской и Московской областей, а также Москвы.
09:32 Происшествия Военнослужащий сбежал с оружием из части в Тверской области
09:04 Город (Москва и область) В 2019 году будут благоустроены территории возле 13 новых станций метро
08:46 Город (Москва и область) На участие в конкурсе «Прорыв года» предприниматели Москвы прислали 12 тысяч заявок
08:35 Город (Москва и область) Музеи Москвы можно будет посетить бесплатно каждую третью неделю месяца
08:11 Общество Пасмурная и дождливая погода ожидается в Москве 29 марта
07:49 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле
21:08 Общество Климатическая весна придет в Москву в конце марта
17:10 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июне
07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса
20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка
10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом
10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников