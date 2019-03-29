29 марта. Mossovetinfo.ru – Военнослужащий-контрактник, сбежавший с оружием из части в Тверской области, найден мертвым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.



Тело контрактника было обнаружено поисковой группой в одном из нежилых зданий. Причины смерти не сообщаются. Похищенные оружие и боеприпасы обнаружены при погибшем.



Ранее сообщалось, что военнослужащий, проходивший службу по контракту в бригаде Военно-космических сил в городе Ржев, в 4 утра сбежал из части. С собой он унес автомат Калашникова и более 100 патронов, штык-нож, каску и бронежилет.