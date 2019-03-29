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Происшествия     29.03.2019 09:49

Военнослужащий, сбежавший с оружием из части в Тверской области, найден мертвым

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Теги:  военнослужащие  побег  оружие  смерть 

29 марта. Mossovetinfo.ru – Военнослужащий-контрактник, сбежавший с оружием из части в Тверской области, найден мертвым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Тело контрактника было обнаружено поисковой группой в одном из нежилых зданий. Причины смерти не сообщаются. Похищенные оружие и боеприпасы обнаружены при погибшем.

Ранее сообщалось, что военнослужащий, проходивший службу по контракту в бригаде Военно-космических сил в городе Ржев, в 4 утра сбежал из части. С собой он унес автомат Калашникова и более 100 патронов, штык-нож, каску и бронежилет.


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Теги: 
военнослужащие  побег  оружие  смерть 

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