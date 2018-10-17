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Происшествия     17.10.2018 08:36

Вокалистку группы «Маша и Медведи» избили в Москве

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Теги:  полиция  избиение  Мария Макарова 

17 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве избили вокалистку группы «Маша и медведи» Марию Макарову, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник, Макарова обратилась в полицию и заявила, что ей нанесли несколько ударов в ходе бытового конфликта, в результате чего она получали телесные повреждения. Конфликт у певицы произошел с соседями.

По данному факту полиция начала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


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Теги: 
полиция  избиение  Мария Макарова 

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