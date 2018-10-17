17 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве избили вокалистку группы «Маша и медведи» Марию Макарову, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Как сообщил источник, Макарова обратилась в полицию и заявила, что ей нанесли несколько ударов в ходе бытового конфликта, в результате чего она получали телесные повреждения. Конфликт у певицы произошел с соседями.



По данному факту полиция начала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.