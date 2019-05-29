29 мая. Mossovetinfo.ru – Московские пожарные спасли восемь человек, в том числе двух детей из горящей квартиры в доме на улице Судакова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в московском управлении МЧС.
Сообщается, что пожар произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
Спасенные дети были переданы медиками для осмотра. Пожар ликвидирован. Обстоятельства его возникновения выясняются.
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