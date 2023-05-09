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Происшествия     13.05.2023 08:08

Возбудить дело после травмирования детей в результате наезда электросамокатов в парке Горького в Москве поручил глава СК

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Теги:  самокаты  парк  наезд  дети  госпитализация  СК  Бастрыкин  уголовное дело 

13 мая - Mossovetinfo.ru - Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве Саксину В.В. возбудить уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах травмирования двоих детей в результате наездка самокатов, - сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ в субботу утром. Следователи ГСУ СК России по г. Москве устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 "В Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького неизвестные лица на самокатах совершили наезд на двух девочек 5 и 8 лет. Оба ребенка были госпитализированы", - отмечается в сообщении.

 Также Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту убийства малолетнего ребенка в Москве, преступление, по данным следствия, совершено матерью четырехлетнего ребенка в квартире жилого дома на западе столицы.

24 марта 2023 года шестой сезон проката электросамокатов открылся в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Операторы планируют расширить зону аренды в Новой Москве и увеличить парк самокатов в городе с 40 до 60 тысяч и в этом случае Москва станем мировым лидером по этому показателю.

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Теги: 
самокаты  парк  наезд  дети  госпитализация  СК  Бастрыкин  уголовное дело 

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