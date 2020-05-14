14 мая. Mossovetinfo.ru – СК РФ возбудил уголовное дело по факту размещения фотографий нацистских лидеров на сайте «Бессмертный полк – Онлайн», сообщается на официальном сайте СК РФ.
Из-за пандемии коронавируса в 2020 году акция «Бессмертный полк» проводилась в онлайн-формате. Установлено, что не позднее 10 мая неизвестные разместили на сайте проекта фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера, с подписью, что это якобы участник Великой Отечественной войны полковник Алексеев В.М.
Кроме того, установлено, что не позднее 3 мая на сайте проекта «Банк Памяти» неизвестными была размещена анкета и фотография Адольфа Гитлера с подписью, что это участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».
Возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Также следствие проверит другие попытки размещения недостоверного контента в рамках акции «Бессмертный полк – Олнайлн.
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