Другие материалы
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Происшествия
22.05.2023, 09:30
Возгорание в здании военкомата в Москве ликвидировано - МЧС
22 мая — Mossovetinfo.ru — Возгорание в здании на востоке, в Колодезном переулке, дом 14, Москвы полностью ликвидирова...
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Происшествия
17.05.2023, 14:59
Задержаны подозреваемые в вымогательстве под угрозой размещения в мессенджерах недостоверных компрометирующих материалов - МВД России
17 мая, - Mossovetinfo.ru - Сотрудники МВД России в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваем...
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Происшествия
17.05.2023, 06:51
Прокуратура Москвы контролирует привлечение к уголовной ответственности фигуранток купли-продажи малолетнего ребенка
17 мая - Mossovetinfo.ru - Вечером 15 мая злоумышленницы, ранее вступившие в сговор продать ребенка, родившегося 8 мая 2023...