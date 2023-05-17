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Происшествия     22.05.2023 09:30

Возгорание в здании военкомата в Москве ликвидировано - МЧС

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Теги:  Москва  военкомат  возгорание  ликвидировано  МЧС 

22 мая — Mossovetinfo.ru — Возгорание в здании на востоке, в Колодезном переулке, дом 14, Москвы полностью ликвидировано в 8:58 , сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС в понедельник.

"Возгорание произошло на шестом этаже здания, полностью ликвидировано на площади 50 кв. метров", - сообщили в пресс-службе.

Сведений о пострадавших не поступало.

По сведениям из открытых источников, в этом здании находится военный комиссариат Преображенского района.

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Карта места

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Теги: 
Москва  военкомат  возгорание  ликвидировано  МЧС 

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