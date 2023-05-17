Возгорание в здании военкомата в Москве ликвидировано - МЧС

22 мая — Mossovetinfo.ru — Возгорание в здании на востоке, в Колодезном переулке, дом 14, Москвы полностью ликвидировано в 8:58 , сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС в понедельник.



"Возгорание произошло на шестом этаже здания, полностью ликвидировано на площади 50 кв. метров", - сообщили в пресс-службе.



Сведений о пострадавших не поступало.



По сведениям из открытых источников, в этом здании находится военный комиссариат Преображенского района.