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Происшествия
31.05.2023, 14:16
Вступил в силу приговор в отношении руководителя отделения «Почта России», организовавшего контрабандный канал наркотиков
31 мая — Mossovetinfo.ru — Вступил в законную силу приговор Московского областного суда в отношении руководителя от...
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Происшествия
31.05.2023, 12:28
В центре Москвы полицейская машина столкнулась с такси и вылетела на тротуар
31 мая — Mossovetinfo.ru — В центре Москвы, на улице На улице Покровка около полудня полицейская машина столкнулась с...
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Происшествия
30.05.2023, 12:00
Прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование обстоятельств происшествий утром в жилых домах и на территории региона
30 мая — Mossovetinfo.ru — Прокуратуры Москвы и Московской области по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова ...