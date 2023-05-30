Вступил в силу приговор в отношении руководителя отделения «Почта России», организовавшего контрабандный канал наркотиков

31 мая — Mossovetinfo.ru — Вступил в законную силу приговор Московского областного суда в отношении руководителя отделения АО «Почта России», гражданина Российской Федерации Юрова А.Н., причастного к организации контрабандного канала поставки наркотических средств в особо крупном размере, — ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.



"В результате проведенных ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что Юров А.Н., являясь организатором магазина в теневом сегменте интернет, используя свое служебное положение руководителя отделения АО «Почта России», осуществил более 400 почтовых отправлений с наркотическими средствами МДМА и ЛСД в 50 субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.



Сообщается, что наркотические средства Юров А.Н. приобретал в странах Западной и Восточной Европы на вымышленные установочные данные и затем наркотики сбывались клиентам его интернет-магазина на территории России, используя специально изготовленный им камуфляж в виде гипсовых изделий.