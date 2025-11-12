ВСУ атаковали две ТЭС в ДНР, обесточены многие населенные пункты

18 ноября — Mossovetinfo.ru — Две ТЭС в ДНР повреждены в результате атаки ВСУ, множество населенных пунктов обесточены, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.



"В результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, в результате остановились котельные, фильтровальные станции", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.



Накануне утром в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что порядка 500 тысяч абонентов в ДНР оказались без электричества в результате атак украинских беспилотников. Днем глава республики сообщил что энергетики вернули свет абонентам Горловки и Ясиноватой в ДНР. Позднее было восстановлено электроснабжение в Донецке.