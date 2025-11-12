 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     18.11.2025 09:09

ВСУ атаковали две ТЭС в ДНР, обесточены многие населенные пункты

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВСУ  атаки  ДНР  электроснабжение  Пушилин 

18 ноября — Mossovetinfo.ru — Две ТЭС в ДНР повреждены в результате атаки ВСУ, множество населенных пунктов обесточены, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"В результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Обесточены многие населенные пункты, в результате остановились котельные, фильтровальные станции", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Накануне утром в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что порядка 500 тысяч абонентов в ДНР оказались без электричества в результате атак украинских беспилотников. Днем глава республики сообщил что энергетики вернули свет абонентам Горловки и Ясиноватой в ДНР. Позднее было восстановлено электроснабжение в Донецке.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВСУ  атаки  ДНР  электроснабжение  Пушилин 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:09 Происшествия ВСУ атаковали две ТЭС в ДНР, обесточены многие населенные пункты

10:22 В России От введения технологического сбора допдоходы составят порядка 218 млрд руб. в 2026-2028 гг.

09:56 Происшествия Мать шестилетнего ребенка, чью голову нашли в Гольяново, призналась в его убийстве

09:48 Город (Москва и область) В столичном регионе ударили декабрьские морозцы - синоптик

15:35 Другое Рособоронэкспорт на выставке в Дубае представит рекордное число натурных экспонатов

Актуальные материалы

20:45 В мире Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште

21:38 В мире «Крайне враждебными» назвал Трамп решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru