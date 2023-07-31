Другие материалы
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Происшествия
04.08.2023, 08:59
ВСУ Украины безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск - Минобороны
4 августа — Mossovetinfo.ru — "Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осущ...
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Происшествия
02.08.2023, 12:42
В деловом центра «Москва-Сити» полиция ликвидировала кол-центр мошенников
2 августа — Mossovetinfo.ru — Задержаны подозреваемые в серии мошенничеств под предлогом покупки криптовалюты, " в к...
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Происшествия
31.07.2023, 07:35
Женщина на самокате на тротуаре сбила мужчину с ребенком на руках в Москве - дело на контроле в СК
31 июля — Mossovetinfo.ru — В средствах массовой информации сообщалось, что в Москве женщина, управляя самокатом, дви...