ВСУ Украины безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск - Минобороны

4 августа — Mossovetinfo.ru — "Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск", - сообщает Минобороны РФ.



"В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - сообщает Минобороны России в своем telegram-канале.



Также Минобороны России в своем telegram-канале сообщило, что "сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".