6 мая. Mossovetinfo.ru – Вторую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Шереметьево откроют в 18:00, сообщает пресс-служба аэропорта.



В настоящее время в аэропорту работает только одна взлетно-посадочная полоса, вторая полоса закрыта, на ней проходят следственные действия, связанные с воскресным ЧП с самолетом «Сухой Суперджет 100» принадлежащим компании «Аэрофлот». В результате происшествия погиб 41 человек.



Из-за закрытия ВПП в Шереметьево было отменено и перенесено около 80 рейсов.



Следственные действия продлятся до 18:00, после чего ВПП будет открыта для самолетов.