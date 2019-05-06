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Происшествия     06.05.2019 13:44

Вторую ВПП в Шереметьево откроют в 18:00

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Теги:  аэропорт  Шереметьево  следственные действия 

6 мая. Mossovetinfo.ru – Вторую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Шереметьево откроют в 18:00, сообщает пресс-служба аэропорта.

В настоящее время в аэропорту работает только одна взлетно-посадочная полоса, вторая полоса закрыта, на ней проходят следственные действия, связанные с воскресным ЧП с самолетом «Сухой Суперджет 100» принадлежащим компании «Аэрофлот». В результате происшествия погиб 41 человек.

Из-за закрытия ВПП в Шереметьево было отменено и перенесено около 80 рейсов.

Следственные действия продлятся до 18:00, после чего ВПП будет открыта для самолетов.


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Теги: 
аэропорт  Шереметьево  следственные действия 

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