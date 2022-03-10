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Происшествия     16.03.2022 10:56

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего советника руководителя Росрыболовства

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Теги:  Москва  чиновник  мошенничество  прокуратура  приговор 

16 марта, Mossovetinfo.ru - Пресненский районный суд г. Москвы приговорил бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 51-летнего Юрия Хохлова к 4 годам 8 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Хохлов, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с соучастниками, используя свое служебное положение, совершил покушение на хищение мошенническим путем денежных средств жителя столицы, получив информацию о его желании занять руководящую должность в государственном учреждении и предлагая организовать занятие этой должности за денежное вознаграждение в размере 7 млн долларов США, говорится в сообщении прокуратуры.

Остальные соучастники приговором суда осуждены к различным срокам лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

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Теги: 
Москва  чиновник  мошенничество  прокуратура  приговор 

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