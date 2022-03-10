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Происшествия
16.03.2022, 10:56
Вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего советника руководителя Росрыболовства
16 марта, Mossovetinfo.ru - Пресненский районный суд г. Москвы приговорил бывшего советника руководителя Федеральног...
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Происшествия
14.03.2022, 08:51
За различные нарушения общественного порядка в центре Москвы 13 марта задержаны около 300 человек
14 марта. Mossovetinfo.ru - Около 300 человек были задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для разбират...
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Происшествия
10.03.2022, 21:29
Госдума дала согласие на передачу в суд уголовного дела в отношении Рашкина
10 марта. Mossovetinfo.ru - Государственная Дума 10 марта постановила дать согласие на направление в суд уголовного де...