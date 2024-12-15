 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     17.12.2024 07:28

Взрыв произошел на Рязанском проспекте в Москве

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  взрыв  погибшие 

17 декабря — Mossovetinfo.ru — Взрыв произошел на первом этаже жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, предварительно, два человека погибли. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«По предварительной информации, взрыв произошел на первом этаже жилого дома по адресу: Рязанский проспект д. 2/1. Два человека погибли», - сказал собеседник агентства.

По его словам, дом не газифицирован. В результате взрыва нарушено остекление здания с 1 по 4 этаж.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  взрыв  погибшие 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:28 Происшествия Взрыв произошел на Рязанском проспекте в Москве

19:01 В мире Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца

14:38 В России Путин ставит задачу наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем

13:04 Происшествия Экс-директор Луховицкого авиационного завода осужден за массовые хищения комплектующих для истребителей и госизмену – УФСБ

15:29 Происшествия СК возбудил два дела по факту крушения танкеров в акватории Чёрного моря

Актуальные материалы

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

20:24 Город (Москва и область) Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru