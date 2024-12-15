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Происшествия
17.12.2024, 07:28
Взрыв произошел на Рязанском проспекте в Москве
17 декабря — Mossovetinfo.ru — Взрыв произошел на первом этаже жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, предвари...
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Происшествия
16.12.2024, 13:04
Экс-директор Луховицкого авиационного завода осужден за массовые хищения комплектующих для истребителей и госизмену – УФСБ
16 декабря — Mossovetinfo.ru — Экс-директор по качеству Луховицкого авиационного завода осужден за массовые хищения...
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Происшествия
15.12.2024, 15:29
СК возбудил два дела по факту крушения танкеров в акватории Чёрного моря
15 декабря — Mossovetinfo.ru — СК возбудил два дела по факту крушения танкеров в акватории Чёрного моря «Волгонефть 2...