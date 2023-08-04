 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     08.08.2023 08:25

За июль в России более 900 человек утонули, около 300 спасены

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЧС  водоемы  пляжи  рейды  жара  статистика  утонули 

8 августа — Mossovetinfo.ru — Сотрудники МЧС России в июле спасли на водоемах страны 300 человек, более 900 человек утонули. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Только в июле на водоемах погибли более 900 человек. Спасено в три раза меньше этого количества", - сказали в ведомстве.

В связи с жаркой погодой сотрудники МЧС РФ проводят на водоемах рейды. С начала лета выявлено 6,7 тыс. детей, находившихся у воды без присмотра взрослых, их выпроводили с берега и передали родителям.

Всего в РФ открыто 3 245 официальных пляжей, там дежурят спасатели и медики.

Пресс-служба МЧС России в середине июля сообщала, что с начала лета 2023 года в различных водоемах уже утонули 1112 человек. Из них 179 детей. Летом из-за невнимательности взрослых каждый месяц гибнет более 80 несовершеннолетних. То есть каждый день тонут три, иногда четыре ребенка.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЧС  водоемы  пляжи  рейды  жара  статистика  утонули 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:25 Происшествия За июль в России более 900 человек утонули, около 300 спасены

07:52 Мнения Сергей Миронов: Необходим кардинальный пересмотр избирательного законодательства

16:51 Происшествия В Волоколамском тоннеле загорелся автомобиль

16:30 Город (Москва и область) Сайт МосгорБТИ взломали проукраинские хакеры

10:31 Город (Москва и область) До 34 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 7 августа

Актуальные материалы

11:39 Город (Москва и область) "Тесла-шоу" пройдет на урбанфоруме в Лужниках с 1 августа по 10 сентября

13:44 В России Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме - ЦБ РФ

10:14 Город (Москва и область) Московский урбанистический форум — 2023 — самый масштабный в своей истории - Сергунина

13:02 Власть В России не будет новой волны мобилизации после ухода с фронта ЧВК "Вагнер" — Картаполов

16:42 Другое До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане

16:20 Общество Путин: «сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru