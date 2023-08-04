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Происшествия
08.08.2023, 08:25
За июль в России более 900 человек утонули, около 300 спасены
8 августа — Mossovetinfo.ru — Сотрудники МЧС России в июле спасли на водоемах страны 300 человек, более 900 человек утон...
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Происшествия
07.08.2023, 16:51
В Волоколамском тоннеле загорелся автомобиль
7 августа — Mossovetinfo.ru — В Волоколамском тоннеле загорелся автомобиль, Дептранс просит водителей выбирать пут...
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Происшествия
04.08.2023, 08:59
ВСУ Украины безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск - Минобороны
4 августа — Mossovetinfo.ru — "Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осущ...