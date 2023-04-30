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Происшествия     04.05.2023 08:19

За ночь на юге России произошло два инцидента на НПЗ с участием БПЛА

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Теги:  НПЗ  БПЛА  Ростовская область  Краснодарский край 

4 мая, Mossovetinfo.ru - В ночь на 4 мая на юге России произошло два инцидента на НПЗ.

Губернатор Ростовской области сообщил, что дрон атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов, возникло возгорание, его сразу потушили.
"В строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия", — сообщил губернатор Василий Голубев.

В Краснодарском крае загорелся резервуар на Ильском заводе. Площадь возгорания составила 400 кв. м, В тушении участвовали почти 170 человек и около 40 единиц техники. О ликвидации пожара губернатор Вениамин Кондратьев сообщил около 5:30 утра, отметив, что по его данным, пострадавших в результате инцидента не было.

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Теги: 
НПЗ  БПЛА  Ростовская область  Краснодарский край 

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