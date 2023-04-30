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Происшествия
04.05.2023, 08:19
За ночь на юге России произошло два инцидента на НПЗ с участием БПЛА
4 мая, Mossovetinfo.ru - В ночь на 4 мая на юге России произошло два инцидента на НПЗ. Губернатор Ростовской области ...
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Происшествия
03.05.2023, 13:25
При стрельбе в школе в Белграде убиты 9, ранены 7 человек - МВД Сербии
3 мая, Mossovetinfo.ru - 9 человек убиты и еще 7 ранены утром в районе Врачар в школе в центре в Белграда, сообщило МВД Се...
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Происшествия
30.04.2023, 11:06
Убийство вице-губернатора г. Санкт-Петербурга М. Маневича, совершенное в 1997 году, раскрыто - ФСБ
30 апреля. Mossovetinfo.ru - Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФСБ) совместно с МВД России раскр...