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Происшествия     23.05.2023 15:17

За похищение двух лиц и вымогательство осуждены экс-полицейский и сообщники

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Теги:  похищение  вымогательство  прокуратура  суд  Москва  приговор  ССБ 

23 мая — Mossovetinfo.ru — Экс-полицейский с сообщниками в Москве получили по к 5 годам 6 мес. лишения свободы за похищение двух человек и вымогательство, сообщает прокуратура Москвы.

«С учетом представленных государственным обвинителем Мещанской межрайонной прокуратуры доказательств суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении троих мужчин: 35-летнего Андрея Пунякова, 34-летнего Олега Гусакова и 33-летнего теперь уже бывшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве Михаила Стоякина», - отмечается в сообщении.

В мае 2022 года они похитили брата и сестру с целью последующего вымогательства денежных средств.

Мещанский районный суд г. Москвы с учетом позиции прокуратуры приговорил Пунякова, Гусакова, Стоякина каждого к 5 годам 6 мес. лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Стоякин также лишен специального звания «майор полиции».

Противоправная деятельность сообщников была пресечена с участием службы собственной безопасности столичной полиции.

Приговор в законную силу не вступил.

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Теги: 
похищение  вымогательство  прокуратура  суд  Москва  приговор  ССБ 

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