 
Актуальные темы: коронавирус Украина Донбасс санкции
Происшествия     14.03.2022 08:51

За различные нарушения общественного порядка в центре Москвы 13 марта задержаны около 300 человек

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  ГУ МВД  общественный порядок  полиция  задержания 

14 марта. Mossovetinfo.ru - Около 300 человек были задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства 13 марта, в воскресенье, для обеспечения правопорядка и недопущения проведения несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы. Решается вопрос о привлечении их к ответственности, сообщает ГУ МВД России по г. Москве.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  ГУ МВД  общественный порядок  полиция  задержания 

Возврат к списку

Лента новостей

11:31 Общество Историко-культурная экспертиза под ударом строительного лобби

08:51 Происшествия За различные нарушения общественного порядка в центре Москвы 13 марта задержаны около 300 человек

19:24 Город (Москва и область) Погода днем на предстоящей неделе в Московском регионе будет с плюсовыми температурами

22:03 Город (Москва и область) Подготовительные работы начались на площадке строительства станции "Суворовская"

21:45 В мире 81 человека казнила Саудовская Аравия за 24 часа

Актуальные материалы

09:00 В России Роскомнадзор заблокирует соцсеть Instagram в 00 часов 14 марта

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

21:03 Общество Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам "Эхо Москвы"

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru