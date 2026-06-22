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Происшествия     24.06.2026 14:23

Задержан 15-летний подросток за поджог комплектной трансформаторной подстанции в Москве - теракт

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Теги:  теракт  СКР  УФСБ  следствие  подросток  мошенники 

24 июня — Mossovetinfo.ru — Пятнадцатилетний подросток, под угрозами мошенников, по данным следствия, в июне 2026 года вблизи остановочного пункта Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги совершил поджог комплектной трансформаторной подстанции на приставках. По информации пресс-службы Следственного комитета, ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Сообщается, что , 15-летний подросток через сайт знакомств вступил в переписку с якобы девушкой, которая убедила его прислать геолокацию, после этого с ним связался злоумышленник, который представился сотрудником силовых структур и под угрозой распространения компрометирующих парня сведений заставил его совершить противоправные действия на объекте железнодорожной инфраструктуры.

«Сотрудники Западного МСУТ СК России совместно с УФСБ по Москве и Московской области и ЛУ МВД России на станции Москва-Киевская задержали подростка. Задержанному избрана мера пресечения», - добавили в пресс-службе.

В СК напомнили, что преступления, совершенные на объектах транспортной инфраструктуры, влекут тяжкие последствия, даже если виновник – несовершеннолетний.

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Теги: 
теракт  СКР  УФСБ  следствие  подросток  мошенники 

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