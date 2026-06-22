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24.06.2026, 14:23
Задержан 15-летний подросток за поджог комплектной трансформаторной подстанции в Москве - теракт
24 июня — Mossovetinfo.ru — Пятнадцатилетний подросток, под угрозами мошенников, по данным следствия, в июне 2026 года ...
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Происшествия
24.06.2026, 07:12
Севастополь «временно остался без электроснабжения» после ударов ВСУ
24 июня — Mossovetinfo.ru — Севастополь «временно остался без электроснабжения» после атак на энергетическую инфра...
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Происшествия
22.06.2026, 20:28
Пять человек погибли в результате «ракетной атаки» по Воронежу 22 июня
22 июня — Mossovetinfo.ru — Пять человек погибли в результате ракетной атаки вооруженных сил Украины на Воронеж, соо...