1 апреля. Mossovetinfo.ru – Задержан 37-летний москвич, подозреваемый в сексуальном насилии над несовершеннолетними, сообщается на официальном сайте столичного управления СК РФ.



Преступление произошло на юго-востоке Москвы. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи угроз и насилия завел двух 14-летних девочек в свою квартиру, где произвел в их отношении насильственные действия сексуального характера.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Кроме того, следователи выявляют возможную причастность задержанного к другим подобным преступлениям. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.