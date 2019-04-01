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Происшествия     01.04.2019 16:33

Задержан москвич, подозреваемый в сексуальном насилии над несовершеннолетними

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Теги:  преступность  задержание  СК РФ  насильственные действия сексуального характера 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – Задержан 37-летний москвич, подозреваемый в сексуальном насилии над несовершеннолетними, сообщается на официальном сайте столичного управления СК РФ.

Преступление произошло на юго-востоке Москвы. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи угроз и насилия завел двух 14-летних девочек в свою квартиру, где произвел в их отношении насильственные действия сексуального характера.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Кроме того, следователи выявляют возможную причастность задержанного к другим подобным преступлениям. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.


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Теги: 
преступность  задержание  СК РФ  насильственные действия сексуального характера 

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