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Происшествия     02.04.2019 12:42

Задержан мужчина, подозреваемый в попытке похищения более 20 миллионов рублей

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Теги:  мошенничество  полиция  задержание 

2 апреля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московской полиции задержали 36-летнего мужчину, который мошенническим путем пытался похитить со счета одной из московских фирм более 20 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.

Учредитель одной из московских фирм обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила, что неизвестный представил в госорган фиктивные документы и сменил генерального директора компании, назначив на эту должность себя.

Подозреваемый был задержан в одном из московских банков, когда пытался в качестве генерального директора перевести со счетов организации на подконтрольный ему счет 20 миллионов 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к данному преступлению.


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Теги: 
мошенничество  полиция  задержание 

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