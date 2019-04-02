2 апреля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московской полиции задержали 36-летнего мужчину, который мошенническим путем пытался похитить со счета одной из московских фирм более 20 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.



Учредитель одной из московских фирм обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила, что неизвестный представил в госорган фиктивные документы и сменил генерального директора компании, назначив на эту должность себя.



Подозреваемый был задержан в одном из московских банков, когда пытался в качестве генерального директора перевести со счетов организации на подконтрольный ему счет 20 миллионов 600 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к данному преступлению.