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Происшествия     07.03.2019 10:49

Задержан мужчина, ранивший ножом сотрудника службы безопасности метро

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Теги:  метро  поножовщина  задержание  уголовное дело 

7 марта. Mossovetinfo.ru – Московская полиция задержала мужчину, который нанес ножевое ранение сотруднику службы безопасности метрополитена, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел две недели назад на станции метро «Кузьминки». Мужчина прошел в метро без билета, двое сотрудников службы безопасности погнались за ним. В результате все трое оказались в вагоне поезда, где задержанный одного из сотрудников ранил ножом, а другого избил.

Мужчину удалось задержать, когда он отправился в торговый центр за покупками. Там его опознали полицейские, после чего он был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».


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Теги: 
метро  поножовщина  задержание  уголовное дело 

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