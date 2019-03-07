7 марта. Mossovetinfo.ru – Московская полиция задержала мужчину, который нанес ножевое ранение сотруднику службы безопасности метрополитена, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел две недели назад на станции метро «Кузьминки». Мужчина прошел в метро без билета, двое сотрудников службы безопасности погнались за ним. В результате все трое оказались в вагоне поезда, где задержанный одного из сотрудников ранил ножом, а другого избил.
Мужчину удалось задержать, когда он отправился в торговый центр за покупками. Там его опознали полицейские, после чего он был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
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