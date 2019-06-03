3 июня. Mossovetinfo.ru – Задержан мужчина, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.



По данным следствия, 1 июня мужчина в одном из аквапарков Москвы совершил развратные действия в отношении девочки 2005 года рождения.



Мужчина задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.