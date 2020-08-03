3 августа. Mossovetinfo.ru – Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух милиционеров в Москве в июне 1995 года, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на старшего помощника столичного ГСУ СК РФ Юлию Иванову.
Иванова напомнила, что 10 июня 1995 года в припаркованном автомобиле на юге Москвы были обнаружены тела двух сотрудников вневедомственной охраны с огнестрельными ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия».
В ходе работы сотрудников СК РФ, проводимой совместно с сотрудниками столичного уголовного розыска, 2 августа 2020 года был задержан подозреваемый в совершении данного преступления – мужчина 1971 года рождения.
На допросе задержанный пояснил что после 1995 года находился в другой стране, где с 2002 по 2015 год находился в заключении.
С подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.
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