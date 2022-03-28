Задержан причастный к заведомо ложному сообщению о готовящемся взрыве в Коломне - УФСБ

28 марта. Mossovetinfo.ru - Задержан гражданин Российской Федерации, причастный к заведомо ложному сообщению о готовящемся взрыве в одном из мест общественного питания города Коломны, сообщили ИА МОССОВЕТ в Пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».



УФСБ России по городу Москве и Московской области сообщает, что установлено, что с целью фиксации реакции экстренных служб на сообщение о теракте житель города Москвы осуществил звонок на телефон «112», после чего снял на мобильный телефон работу сотрудников правоохранительных органов, прибывающих к месту происшествия.